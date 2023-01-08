MELBET для ANDROID

MELBET APK – андроид приложение для ставок в букмекерской конторе МЕЛБЕТ, предлагающей широкий выбор видов спорта и рынков для ставок в прематче (предыгровых) и live-ставках с самыми высокими коэффициентами.

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.apk для Android

Последняя версия: v69 (от 18 сентября 2024)

Скачать LINEBET .apk

на Android

Последняя версия: v31 (от 25 июля 2024)

Если у вас уже установлена старая версия приложения (v30 и ниже), то перед установкой новой версии (v31) удалите старое приложение со своего телефона!

Современные пользователи предпочитают быстрые и удобные способы размещения ставок, букмекерские приложения для мобильных телефонов и планшетов помогают в этом направлении. По этой причине MELBET не только имеет платформу, оптимизированную для бесперебойной работы через браузеры мобильных устройств, но и приложение для устройств с операционными системами iOS или Android.

БК предлагает приветственные бонусы всем новым игрокам с мобильных устройств и настольных компьютеров. С помощью мобильного устройства и приложения вы можете активировать и использовать приветственный бонус или промокод в любое время и из любого места.

Приложение поддерживает все бонусные функции сайта. После загрузки приложения вы можете воспользоваться 100% приветственным бонусом на первый депозит в размере до € 100 для ставок на спорт и бонусом в размере до € 1500 для игр в казино.